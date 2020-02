Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al OMS a cerut lumii sa se pregateasca pentru o eventuala pandemie generata de noul coronavirus, apreciind drept "foarte preocupanta (...) creșterea brusca" de noi cazuri in Italia, Coreea de Sud și Iran, scrie AFP, citeaza hotnews.ro.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat ca exista „o fereastra de oportunitate” de a stopa raspandirea virusului in lume, dat fiind ca grosul cazurilor, care au ajuns la 24.000, se afla in China, iar aceasta tara a luat masuri extraordinare prin plasarea in carantina la domiciliu a zeci de milioane…

- Organizația Mondiala a Sanatații ne mai liniștește. Din punctul de vedere al specialiștilor, virusul nu prezinta un pericol atat de mare, incat sa fie declarata starea de urgența sanitara mondiala.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat ca noul coronavirus din China s-ar putea raspandi la nivel mondial și a indemnat spitalele din intreaga lume sa se pregateasca pentru acest scenariu, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Din informațiile pe care le avem este posibil…

