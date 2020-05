Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat miercuri o fundatie menita sa atraga fonduri private si de la cetatenii din lumea intreaga, in contextul in care Washingtonul, principalul sau finantator, ameninta sa-i taie fondurile pentru modul in care a gestionat pandemia de COVID-19, relateaza AFP.Directorul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca administratia sa analizeaza numeroase propuneri legate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), inclusiv una care prevede ca Washingtonul sa contribuie la finantarea OMS cu aproximativ 10% din fondurile alocate anterior, transmite Reuters,…

- Washingtonul acuza China ca a ascuns adevarata dimensiune a epidemiei de coronavirus din țara, cu scopul de a achiziționa de pe piața internaționala resursele medicale necesare pentru a combate virusul, arata un raport oficial american citat de Associated Press și Politico.Liderii chinezi au ”ascuns…

- Uniunea Europeana va demara, la 4 mai, o campanie de strans donatii ca raspuns mondial la coronavirus, dupa ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si organizatiile mondiale din domeniul sanatatii au lansat un apel comun la actiune pentru dezvoltarea unui acces rapid si echitabil la metode de diagnosticare,…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a declarat miercuri ca Washingtonul are motive puternice sa creada ca autoritatile chineze nu au raportat cu promptitudine izbucnirea epidemiei cu noul coronavirus catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters potrivit Agerpres. In cadrul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a dezmintit, vineri, ca ar fi primit si neglijat o alerta precoce a Taiwanului cu privire la o transmitere intre oameni a noului tip de coronavirus, dupa izbucnirea epidemiei in China, in decembrie, dupa cum acuza Washingtonul organizatia,

