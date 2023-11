Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19 ramane o "amenintare", a transmis marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Anunțul OMS vine la patru ani de la aparitia maladiei care a facut milioane de victime si a afectat puternic economia mondiala, dar care nu a mai fost vazuta ca o prioritate"Acest virus, SARS-CoV-2, circula in prezent…

- Lupta globala impotriva tuberculozei (TB), grav afectata de pandemia de COVID-19, incepe sa se redreseze, dar este in continuare departe de tinta, potrivit unui raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza Reuters.In primii doi ani ai pandemiei de coronavirus, existau circa 4 milioane…

- Ce se intampla cu cardurile sociale in 2024? Acestea au fost un mare ajutor pentru romanii cu o situație financiara precara, insa mulți se intreaba ce se va intampla cu cardurile sociale anul viitor. Va mai oferi Guvernul ajutorul financiar? Ce se intampla cu cardurile sociale in 2024? In jur de 2,5…

- In 2019, bacteriile rezistente la antibiotice au fost direct raspunzatoare de moartea a aproximativ 1,27 milioane de oameni la nivel mondial și au contribuit la alte 3,68 milioane de decese. Numai in Statele Unite, bacteriile și ciupercile rezistente la medicamente cauzeaza impreuna circa 2,8 milioane…

- De ce revine COVID-19: Septembrie 2023 aduce o crestere alarmanta a numarului de cazuri De ce revine COVID-19: Septembrie 2023 aduce o crestere alarmanta a numarului de cazuri Numarul cazurilor de COVID-19 crește din nou la nivel mondial. Cel putin, asta este ceea ce arata cel mai recent raport intocmit…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a solicitat Beijingului sa puna la dispozitia organizatiei sale mai multe informatii cu privire la originile COVID-19 si a anuntat ca OMS este gata sa trimita o a doua echipa pe teren in China pentru a aduna probe, conform unui material publicat…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a solicitat Chinei sa ofere mai multe date legate de originile COVID-19 si a anuntat ca OMS este gata sa trimita o a doua echipa pe teren in China pentru a examina aceasta problema.

- CFR Calatori informeaza ca facilitatile aferente studentilor la transportul pe calea ferata conform noilor acte legislative vor fi acordate incepand cu data de 5 septembrie 2023.Potrivit CFR Calatori, incepand cu data de 5 septembrie 2023, se vor elibera legitimatii de calatorie pentru elevi si studenti…