- Riscul raspandirii si al impactului coronavirusului la nivel global este in prezent ‘foarte ridicat’, a declarat vineri, la Geneva, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, referindu-se la noile cazuri de infectare din mai multe tari provenite din Italia…

- Organizația Mondiala a Sanatații atrage atenția ca toate țarile trebuie sa fie pregatite de sosirea coronavirusului și recunoaște ca e imposibil de anticipat ce evoluție va avea epidemia. Europa inregistreaza primul deces provocat de pneumonia virala: un varstnic, turist chinez, a murit la Paris. Turistul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti numele oficial dat noului coronavirus care a provocat o epidemie in orasul Wuhan din China. Noul coronavirus va fi numit „COVID-19” (Corona Virus Desease – anul 2019). OMS a activat Echipa ONU pentru managementul crizei si a organizat o reuniune…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat luni ca raspandirea cazurilor de infectii cu coronavirus intre persoane care nu au fost in China ar putea fi „scanteia care devine un incendiu mai mare", iar oamenii nu trebuie sa permita ca epidemia sa scape de sub control. Oficialii OMS sunt ingrijorati…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat joi seara ca a declarat stare de urgența la nivel global in urma epidemiei de coronavirus. Decizia OMS a fost motivata de faptul ca noul coronavirus continua sa se extinda și in afara Chinei.

- Virusul din orasul chinez Wuhan reprezinta o urgenta de nivel global, a anuntat joi seara Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in conditiile in care epidemia se extinde in afara Chinei."In ultimele saptamani, am asistat la aparitia unui agent patogen necunoscut anterior, care a generat…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se reunește joi pentru a determina daca este necesar sa declare stare de urgența la nivel global din cauza raspandirii rapide a noului tip de coronavirus, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Directorul general al organizației, Tedros Adhanom…

- Autoritatile din orasul Beijing au raportat luni un prim deces in capitala Chinei, provocat in urma imbolnavirii cu noul coronavirus, relateaza AFP. Victima, un barbat in varsta de 50 de ani, s-a deplasat pe 8 ianuarie in orasul Wuhan, focarul epidemiei, si a prezentat semne de imbolnavire, avand febra,…