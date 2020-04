Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat un serviciu chatbot prin Facebook Messenger pentru combaterea dezinformarii in legatura cu noul coronavirus, a anuntat miercuri agentia Natiunilor Unite pentru sanatate, citata de DPA. Chatbot-ul, sau robot conversational, este o extensie a serviciului…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a lansat un serviciu chatbot prin Facebook Messenger pentru combaterea dezinformarii in legatura cu noul coronavirus, a anuntat miercuri agentia Natiunilor Unite pentru sanatate.

- Federatia internationala de fotbal (FIFA) a anuntat luni, impreuna cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), lansarea unui videoclip de preventie impotriva noului coronavirus, cu participarea unor staruri precum Lionel Messi, Gianluigi Buffon sau campioana mondiala Carli Lloyd,

- Mark Zuckerberg a anunțat ca serviciile oferite de Facebook au inregistrat „creșteri mari” in ceea ce privește utilizarea, deoarece pandemia de coronavirus obliga milioane de oameni din intreaga lume sa stea acasa. Apelurile vocale și video de pe WhatsApp și Facebook Messenger, in special, au atins…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat, prin intermediul unui comunicat, ca pentru combaterea epidemiei cauzate de noul tip de coronavirus (2019-nCoV) in China și la nivel mondial este nevoie de 675 de milioane de dolari și de un plan care sa acopere perioada

- In Republica Democrata Congo, pojarul a ucis mai mult de 6.000 de oameni, relateaza Organizația Mondiala a Sanatații. In jur de 310.000 de suspiciuni de pojar au fost raportate in Congo in ultimul an. In combaterea virusului de catre autoritați, fondurile insuficiente raman un „mare impediment“ in combaterea…

- China va permite accesul experiților americani în țara ca parte a eforturilor depuse de Organizația Mondiala a Sanații pentru combaterea raspândirii rapide a noului coronavirus, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. "China a acceptat oferta Statelor Unite de a…

- Masurile speciale pentru combaterea noului coronavirus impuse de Organizatia Mondiala a Sanatatii au fost luate si pe Aeroportul International Iasi, unde a fost organizat un dispensar de prima interventie pentru persoanele care vin din regiuni ale Chinei. Pana in prezent, nicio persoana nu a fost depistata…