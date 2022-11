Organizația Mondială a Comerțului: Recesiune pentru țările bogate. Creșterea prețurilor întunecă perspectivele globale Șefa Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) a avertizat miercuri ca mai multe economii majore se confrunta cu un risc real de a intra in recesiune, in condițiile in care razboiul din Ucraina, creșterea costurilor la alimente, combustibilii și inflația in creștere intuneca perspectivele globale. „S-ar putea sa nu se intample peste tot, dar mai multe […] The post Organizația Mondiala a Comerțului: Recesiune pentru țarile bogate. Creșterea prețurilor intuneca perspectivele globale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

