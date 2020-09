Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) a atacat principala justificare a razboiului comercial al președintelui Donald Trump impotriva Chinei, spunand ca tarifele americane pentru marfurile chineze incalca regulile internaționale. Un grup de trei experți in comerț al OMC a declarat, citat de Bloomberg , ca SUA au incalcat reglementarile globale atunci cand au impus tarife asupra marfurilor diin China in 2018. Washingtonul a impus taxe pentru produse chineze in valoare de 400 miliarde dolari. Grupul a declarat in raportul sau ca „Statele Unite nu au demonstrat ca masurile sunt justificate”. In…