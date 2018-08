Stiri pe aceeasi tema

- Decizia vine ca urmare a ostilitatii crescande cu care se confrunta de peste un an, relateaza AFP. Activitatile sale vor fi relocate de la Budapesta la Berlin. 'Inca mai sunt cativa colegi la birou, dar vom inchide totul pe 31 august', a declarat Daniel Makonnen, purtatorul de cuvant al OSF.…

- Steve Bannon, fost consilier al presedintelui american Donald Trump, va crea o fundatie in Europa pentru a sprijini aici formatiunile populiste de dreapta. Apropiat de extrema dreapta americana, Bannon a vorbit despre intentiile sale, prima etapa fiind alegerile europarlamentare de anul viitor,…

- George Soros a recunoscut, intr-un amplu interviu acordat ziarului New York Times, ca pierde lupta pentru extinderea societatii deschise. Miliardarul american sustine ca statul iliberal reprezentat de Viktor Orban pare mai convingator pentru oameni. "Imi sustin in continuare ideile, indiferent daca…

- Covlescu I. Apostol, din Drobeta Turnu Severin, dar și alți cititori, care dețin și cultiva terenuri agricole sau/și cresc animale, s-au trezit cu inștiințari de poprire, remise de ANAF, pentru restanțe la plata impozitului pe venitul agricol și a contribuțiilor sociale. Daca ar fi cunoscut legea, mulți…

- Uniunea Europeana trebuie sa ajute Italia si nu sa-i dea lectii, caci o astfel de situatie risca sa aduca mai tarziu o victorie si mai importanta populistilor in peninsula, a apreciat duminica miliardarul american George Soros, citat de AFP. Luand in considerare ca noul guvern italian - care…

- Dupa accidentul cumplit petrecut in Ungaria, in urma caruia 9 romani si-au pierdut viata, pentru ca cel de la volan era prea ocupat sa faca un live pe Facebook, in loc sa fie atent la drum, Politia Romana a demarat o campanie de constientizare a riscurilor folosirii telefonului mobil in trafic pentru…

- Vladimir Petruț, un veritabil brondoș de Cavnic. Colinda pe facebook și pozeaza in cetațeanul onest, taxandu-și colegii de partid, incepand cu președintele PSD! Brondoșul Vladimir Petruț are o pasiune personala, facebook-ul. Se agita, se pozeaza, da lecții de viața , ține live-uri , dar fara rezultat.…