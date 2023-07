Stiri pe aceeasi tema

- Valurile de canicula sunt asteptate sa persiste in multe regiuni de pe glob si in luna august, atrage atenția un specialist in caldura extrema de la Organizatia Meteorologica Mondiala, in contextul temperaturilor record din ultimele saptamani. El avertizeaza, de asemenea, ca valurile de canicula vor…

- Valurile de canicula sunt asteptate sa persiste in multe regiuni de pe glob si in luna august, a spus vineri un specialist in caldura extrema, in contextul temperaturilor record din ultimele saptamani.

- Roberta Wright din Huston, statul american Texas, a profitat de valul de caldura pentru a coace o paine.(sursa:observatornews.ro). Astfel, caldura soarelui i-ar fi transformat cutia poștala din caramida intr-un adevarat cuptor in care franzela a fost gata in aproximativ 45 de minute. Dupa cum arata…

- Romania se afla in fața celui mai puternic val de caldura din aceasta vara, iar veștile meteorologilor nu sunt deloc bune. Canicula inabușitoare ne mai chinuie inca doua saptamani, in special in sud. In restul regiunilor nu va fi mai bine, deși se racorește, pentru ca lovesc furtunile violente.

- Ploile torentiale au declansat viituri in nordul Chinei provocand decesul unei persoane si disparitia altor doua, a relatat presa de stat luni, cel mai recent bilant dupa mai multe saptamani de vreme extrema care nu pare sa se apropie de final.

- Autoritațile ungare au arestat un norvegian in varsta de 45 de ani, suspectat ca a planuit crime in masa, care ar fi urmat sa eclipseze masacrul comis in 2011 de extremistul norvegian de extrema dreapta Anders Behring Breivik, a anunțat marți poliția, citata de Reuters.Extremistul norvegian de extrema…

- Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii ruse Belgorod, a cerut duminica tuturor locuitorilor din localitatile de la granita cu Ucraina care se afla sub tirul artileriei (inamice) sa isi paraseasca locuintele, sustinand ca bombardamentele fortelor ucrainene asupra regiunii au continuat si noaptea trecuta,…

- Autoritatile din Thailanda i-au avertizat sambata pe locuitorii din regiuni extinse din intreaga tara, inclusiv pe cei din capitala Bangkok, cerandu-le sa nu iasa din locuinte din cauza unui val de caldura extrema, informeaza Reuters.