Organizaţia Meteorologică Mondială: Iulie 2022, una din cele mai călduroase luni iulie înregistrate vreodată Luna iulie 2022 a fost una dintre cele mai calduroase luni iulie din istoria monitorizarilor meteorologice, a anuntat marti Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), o agentie specializata a ONU cu sediul la Geneva, relateaza AFP, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luna iulie 2022 a fost una dintre cele mai calduroase luni iulie din istoria monitorizarilor meteorologice, a anuntat marti Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), o agentie specializata a ONU cu sediul la Geneva, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un numar de 602 cazuri noi de cancer au fost inregistrate in primele sase luni ale acestui an in judetul Vaslui, numarul fiind in crestere fata de perioada similara a anului trecut, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- La doar o saptamana dupa ce a dezvaluit primele imagini ale telescopului spatial James Webb, cel mai puternic proiectat vreodata, acesta este posibil sa fi gasit deja cea mai indepartata galaxie observata vreodata, care a existat acum 13,5 miliarde de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Iunie 2022 a ocupat locul al treilea in clasamentul celor mai calduroase luni iunie inregistrate pana in prezent pe plan global, potrivit datelor publicate joi de serviciul european Copernicus privind schimbarile climatice, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Kremlinul a transmis luni ca toți americanii capturați in Ucraina sunt "mercenari" care ar trebui sa iși asume responsabilitatea pentru "crimele" lor, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis, luni, la implinirea a 32 de ani de la ”Fenomenul Piata Universitatii” si Mineriada din 13-15 iunie 1990, ca reprezinta o pagina din istoria recenta, asupra careia considera ca suntem datori sa reflectam, pentru ca societatea romaneasca sa nu mai devina vreodata…

- Procurorul sef al Curtii Penale Internationale (CPI) a anuntat marti desfasurarea in Ucraina a unei echipe de 42 de anchetatori si experti, cea mai mare misiune in termeni de efectiv trimisa vreodata in teren, pentru a ancheta crimele comise in timpul invaziei ruse, relateaza AFP, potrivit Agerpres.…