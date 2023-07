Stiri pe aceeasi tema

- El Nino lovește iar planeta noastra. Fenomenul meteo a inceput in Oceanul Pacific si, potrivit estimarilor meteorologice, va provoca temperaturi extreme in toata lumea. Ce spun specialiștii despre El Nino și cum va afecta acesta țara noastra.

- Fenomenul meteorologic El Nino, asociat de obicei cu cresterea temperaturilor la nivel global, a inceput oficial si este de asteptat sa se „intensifice treptat” in lunile urmatoare, a anunta Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica din SUA (NOAA), relateaza AFP. El Nino este un fenomen caracterizat…

- Fenomenul meteorologic El Nino, asociat de obicei cu cresterea temperaturilor la nivel global, a inceput oficial si este de asteptat sa se "intensifice treptat" in lunile urmatoare, a anuntat joi Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica din SUA (NOAA), relateaza AFP, informeaza Agerpres.El…

- Sindicalistii din Institutul National de Statistica (INS) picheteaza joi Parlamentul si sediul INS, reclamand situatia salariala discriminatorie.Sindicatul din Institutul National de Statistica Bucuresti – SINSB, membru al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Administratie, organizeaza pichetarea…

- ​Un creștin real nu agreseaza, nu injura de toți zeii invocand mama adversarului, nu scuipa spre alții și mai ales in sus și nu urla, mai ales la microfon, spune purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu. Reacția reprezentantului Patriarhiei vine in contextul in care miercuri la Parlament…

- Ce este fenomenul 'El Nino' care va lovi Europa. Potrivit specialiștilor, spre finalul anului, canicula va fi greu de suportat. Iata ce spune climatologul Roxana Bojariu despre felul in care se manifesta acest fenomen, și in ce fel va fi afectata Europa.

- Fenomenul meteorologic El Nino prezinta o probabilitate ridicata de manifestare in acest an si ar putea sa provoace o crestere a temperaturilor pana la noi recorduri de caldura, a avertizat miercuri o agentie din cadrul ONU, informeaza AFP.

- Inca un oligarh rus a murit in circumstanțe misterioase. Cadavrul lui Igor Șkurko a fost descoperit in celula sa din centrul de detenție Yakutsk. Fostul director general al companiei energetice Yakuțkenergo a fost inchis dupa ce a fost acuzat ca a luat mita de 5.000 de lire, scrie Daily Mail . Cadavrul…