Stiri pe aceeasi tema

- Un total de 24 de milioane de locuri de munca ar putea fi create pana in 2030 in situatia in care vor fi implementate politicile corecte catre dezvoltarea unei economii verzi, se arata intr-un raport conceput de Organizatia Internationala a Muncii (ILO).

- Pana la sfarsitul anului viitor, in sudul tarii vor fi create sase mii de locuri de munca, datorita Zonelor Economice Libere. Despre asta a anuntat ministrul Economiei si Infrastructurii, care a efectuat o vizita de lucru la cateva fabrici din regiune.

- In ultimii șase ani, Google a construit șase campusuri pentru antreprenori in intreaga lume. Acestea sunt spații pentru firme și antreprenori care lucreaza, se intalnesc și iși dezvolta afacerile. Pentru a ajuta aceste afaceri sa creasca și sa devina cunoscute la nivel mondial, Campus de la Google le…

- In judetul Vaslui a fost deschisa una dintre cele mai mari gropi ecologice din zona Moldovei, unde se vor depozita deseuri pana in anul 2043. Depozitul a inceput sa fie functional incepand cu aceasta saptamana.

- In judetul Vaslui a fost deschisa una dintre cele mai mari gropi ecologice din zona Moldovei, unde se vor depozita deseuri pana in anul 2043. Depozitul a inceput sa fie functional incepand cu aceasta saptamana.

- 17 milioane de euro vor fi investiti in Parcul Industrial Ciorani din judetul Prahova, dupa ce sapte firme au semnat contractul de cesiune cu Consiliul Judetean Prahova pentru o suprafata de aproximativ 20 hectare de teren, urmand a fi angajate zeci de persoane, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cabinetul de la Berlin a aprobat miercuri un plan prezentat de ministrul Muncii, Hubertus Heil, prin care se ofera persoanelor aflate in somaj de mai multi ani locuri de munca subventionate timp de maximum cinci ani, informeaza DPA.

- Adoptarea de politici publice care sa faciliteze tranzitia la economia verde ar putea duce la crearea a 24 de milioane de noi locuri de munca la nivel global pana in 2030, dar nu si pentru agricultori, a apreciat Organizatia Internationala a Muncii (OIM) intr-un raport publicat luni, transmite AFP,…