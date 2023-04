Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera de la punctul Nadlac II au depistat 72 de cetateni din Bangladesh, Nepal, India și Siria care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport. Potrivit Poliției de Frontiera, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad,…

- In cautarea unei vieți mai bune, opt cetațeni din Nepal și doi din Siria au fost prinși de polițiștii de frontiera din Timiș in timp ce incercau sa treaca granița in Serbia, respectiv Ungaria.

- Peste 46.000 de oameni au fost ucisi in cutremurele care au lovit Turcia si Siria, iar bilantul este de asteptat sa creasca, in timp ce aproximativ 345.000 de apartamente din Turcia au fost distruse, relateaza Reuters. Pe masura ce Turcia incearca sa gestioneze cel mai grav dezastru al sau din epoca…

- Turcia discuta redeschiderea unei treceri de frontiera spre teritoriul controlat de regimul de la Damasc pentru a permite livrarile de ajutoare umanitare, a anunțat vineri un oficial de la Ankara.

- Miercuri dimineața, in zona de intervenție indicata de autoritațile turce, salvatorii romani au gasit un adolescent de 16 ani, blocat de sub daramaturi. Aceștia au reușit sa salveze victima dupa 20 de ore de intervenție, transmite IGSU. La cateva ore dupa inceperea intervenției s-a inregistrat o noua…

- Mii de cladiri s-au prabușit in Turcia și Siria, in urma cutremurelor puternice de ieri. Ancheta autoritaților se indreapta acum și spre motivele care au dus la prabușirea unui numar atat de mare de cladiri. Inginerii japonezi, specialiști in megastructuri, care lucreaza acum la podul de la Braila,…

- Convoiul de intervenție la dezastre al Republicii Moldova a traversat frontiera de stat și se indreapta spre Turcia. 12 autospeciale, 55 de salvatori și 2 caini de cautare, formeaza echipa IGSU care urmeaza sa intervina la salvarea victimelor cutremurului devastator produs in Turcia și Siria.

- La Jindires, un oraș din provincia Alep aflat sub controlul rebelilor, un barbat devastat de durere leagana trupul neinsuflețit al bebelușului sau mort in urma cutremerelor care au afectat partea central-sudica a Turciei și nord-vestul Siriei.