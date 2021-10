Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Naftali Bennett efectueaza luni - o premiera in ultimii peste zece ani - o vizita in Egipt, cea mai populata tara araba si prima tara care a incheiat pace cu Israelul, relateaza AFP. Egiptul, care se invecineaa la est cu Fasia Gaza si Israelul, a mediat in mai un sfarsit…

- Un tanar de 37 de ani a fost condamnat cu pedeapsa la moarte, dupa ce a ucis un vanzator pe care l-a jefuit. Barbatul le cere acum judecatorilor sa ii indeplineasca ultima dorința pentru a muri impacat, deși știe cat de mult a greșit. Specialiștii vorbesc acum despre o incalcare a drepturilor daca dorința…

- Un lider al clanului Yakuza a fosta condamnat la moarte de catre un tribunal din Fukuoka, din sud-vestul Japoniei. Este pentru prima data in istoria justiției nipone cand un membru al clanului a fost condamnat. Satoru Nomura, 74 de ani, a fost acuzat de brutalitate și acte de violența. Tribunalul a…

- Talibanii l-au condamnat la moarte pe fratele unui traducator afgan, potrivit scrisorilor obținute și publicate de CNN, acuzandu-l ca a ajutat SUA și ca i-a oferit ajutor fratelui sau, care a lucrat ca interpret al trupelor americane din Afganistan, potrivit Antena3. Scrisorile sunt doar un…

- Zeci de oameni au fost raniți, dupa un atac al Israelului asupra Fașiei Gaza. Au fost lansate mai multe raiduri aeriene impotriva protestatarilor palestinieni. Doi palestinieni, inclusiv un baiat de 13 ani impușcat in cap de forțele israeliene, se afla intr-o stare critica. Armata israeliana a lansat…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza și considerata terorista de Israel și alte state occidentale, i-a felicitat luni pe talibani pentru „victoria” lor, dupa ce acestia au preluat din nou controlul in Afganistan, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Miscarea islamista palestiniana Hamas, la putere in Fasia Gaza, i-a felicitat luni pe talibani pentru 'victorie', dupa ce acestia au preluat din nou controlul in Afganistan, transmite AFP. Gruparea armata palestiniana, considerata terorista de Israel si de state occidentale, 'felicita miscarea…

- Un copil hindus de opt ani din Pakistan a fost arestat și se afla in custodia poliției dupa ce a devenit cea mai tanara persoana acuzata de blasfemie in aceasta țara, relateaza The Guardian.