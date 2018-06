Organizaţia Greenpeace a anunţat că a descoperit microparticule de plastic în Antarctica Antarctica este si ea afectata de poluarea cu microparticule de plastic si substante chimice nocive, a anuntat joi organizatia de mediu Greenpeace, citata de agentia DPA.



Dovezi ale prezentei microparticulelor de plastic provenind de la obiecte precum haine si plase de pescuit, au fost identificate in sapte dintre cele opt mostre de apa prelevate de Greenpeace la inceputul anului in timpul unei expeditii de trei luni.



In sapte din noua mostre au fost descoperite substantele chimice toxice perfluoralchil si polifluoroalchil (PFAS) si perfluorocarboni (PFC), a anuntat organizatia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Occidentul continua sa acuze autoritațile din Siria ca ar fi folosit o arma chimica in Ghouta de Est fara a prezenta insa nici cele mai mici dovezi. Un politolog turc comenteaza situația pentru Sputnik.

- Franta a facut publica sambata evaluarea sa privind ce s-a intamplat in orasul sirian Douma pe 7 aprilie, sustinand ca are destule dovezi care arata ca Bashar al-Assad se afla in spatele atacului cu arme chimice, scrie News.ro, care citeaza The Guardian.

- Un atac american asupra Siriei ar putea avea loc foarte curand, sau nu chiar atat de curand. Este cel mai recent mesaj postat pe Twitter de președintele Trump, care pare sa-și mai tempereze retorica belicoasa din ultimele zile.

- Donald Trump va lansa un atac ”foarte curand sau nu chiar asa de curand”, iar Emmanuel Macron se va decide ”in timp util”, asta dupa ce președintele Franței a declarat ca deține dovezi asupra faptului ca regimul de la Damasc a comis atacul chimic din Siria.

- Președintele Franței a precizat intr-un interviu acordat unui post național de televiziune ca are dovezi cu privire la faptul ca regimul Assad a folosit arme chimice in Douma. Macron a refuzat sa spuna daca Franța va participa la o eventuala acțiune militara impotriva liderului de la Damasc. Președintele…

- Franta are dovada ca guvernul sirian a folosit arme chimice saptamâna trecuta în orasul controlat de rebeli Douma, lânga Damasc, a dat asigurari joi presedintele francez Emmanuel Macron în timpul unui interviu televizat,

- Cancelarul german Angela Merkel a estimat marti, la Berlin, ca exista dovezi 'foarte clare' ca recent au fost folosite din nou arme chimice in Siria, transmite dpa. ''Cred ca dovada ca acolo au fost...

- Daca sunteți cultivatori de tomate și doriți sa va bucurați de un rod de pana la zece ori mai bogat, specialiștii horticultori va propun doua soluții naturale, prin care se poate evita folosirea substanțelor chimice, metode care s-au dovedit a fi de succes in multe țari. Este vorba despre metodele denumite…