- Persoanele de peste 65 de ani pot, de luni, sa iasa din casa in doua intervale orare: 7,00 - 11,00 si 19,00 - 22,00, a anuntat presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a avut o sedinta la Palatul Cotroceni privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, la care au participat premierul Ludovic…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca scolile nu se vor mai deschide in acest an de invatamant. "S-a decis astazi ca, pentru majoritatea elevilor, in acest an scolar, gradinitele, scolile si universitatile sa nu se mai redeschida. Nu se va intoarce elevul, studentul fizic la cursuri", a…

- Astfel, presedintele Klaus Iohannis va discuta pe tema coronavirusului cu prim-ministrul Ludovic Orban , ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de…

- Prim-ministrul in exercitiu, Ludovic Orban, i-a cerut ministrului interimar al Educatiei, Monica Anisie, sa fie organizate cursuri online pe durata in care scolile vor fi inchise, cel putin la materiile importante."Apelati la Autoritatea de digitalizare, apelati la furnizorii externi, pe mine…

- Riscul de securitate sanitara mondiala, generat de explozia noului coronavirus, a fost confirmat in termeni apocaliptici, acum doua zile, de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), prin declarația șefului instituției: “Lumea trebuie sa se trezeasca si sa considere acest virus, drept inamicul public…

- Am trait sa o vedem și pe asta: la noapte, zeci de mii de englezi nativi cu drept de vot din Regatul Unit al Marii Britanii (UK) vor țopai de bucuria ieșirii din Uniunea Europeana, comunitate in care Marea Britanie a intrat acum 47 de ani și datorita careia a devenit una dintre cele mai conectate și…