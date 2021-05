Organizatia Cooperarii Islamice (OCI) a condamnat marti Israelul si si-a reiterat sprijinul pentru palestinieni, in contextul agravarii situatiei din Ierusalimul de Est si Fasia Gaza, transmite AFP.



OCI ''condamna in termenii cei mai fermi atacurile repetate ale autoritatilor israeliene contra poporului palestinian'', a declarat forul panislamic cu sediul in orasul saudit Jeddah.



De asemenea, OCI a denuntat ''continuarea de catre fortele de ocupatie israeliene a programelor lor coloniale - construirea de colonii, tentative de confiscare a proprietatilor…