- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Șeful Autoritații Electorale Permanente (AEP), Constantin Buica, spune ca se așteapta și de aceasta data la cozi la secțiile de votare din strainatate. ALEGERI...

- Liderul Partidului Social Democrat, Viorica Dancila, ii solicita presedintelui Klaus Iohannis ca, in cazul in care noul guvern nu trece de Parlament, sa desemneze ministri interimari macar pentru organizarea alegerilor, precizand ca dincolo de interesul electoral trebuie sa primeze cel national.Dancila…

- Viorica Dancila a declarat, luni, la inceputul ședinței de Guvern, ca Executivul va suplimenta bugetul MAE alocat organizarii alegerilor prezidențiale, in condițiile in care votul se va desfașura timp de trei zile, iar numarul secțiilor de votare este aproape dublu fața de alegerile ...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca are promisiunea ferma a ministrului afacerilor externe ca, la urmatorul scrutin, lucrurile vor fi "mult mai bine organizate" in sectiile de vot din diaspora. Prezent la The Liederkranz of New York City, pentru lansarea cartii "EU.RO - Un dialog deschis despre…

- Despre Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale din toamna, Madalin Voicu a spus: „Nu am o problema cu el. Am fost colegi in Parlament. E ușor spumos așa. (...) Paleologu are și haz, deci el e un tip spiritual. Nu il vad cu puterea, forța sa poata prelua președinția." Mai…

- Pana acum si-au mai depus candidaturile candidatul PSD Viorica Dancila si cel al PMP Theodor Paleologu. Potrivit Hotararii de Guvern care stableste calendarul alegerilor prezidentiale din aceasta toamna, candidaturile pot fi depuse pana cel mai tarziu in 22 septembrie la ora 24.00. In 12 octombrie va…

- Scrisoarea vine dupa ce prim-adjunctul STS, Ionel-Sorin Balan a afirmat ca în prezent, tabletele destinate introducerii datelor votanților în secție sunt sigilate și nu pot fi folosite, fiind obiectul anchetei Comisiei parlamentare. “Având în vedere ca mai sunt…

- Guvernul a aprobat, luni, suplimentarea cu aproximativ 60 de milioane de lei a bugetelor institutiilor care au atributii in organizarea alegerilor prezidentiale, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de guvern, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente, au fost…