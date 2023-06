Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a declarat - duminica - ca are nevoie de un acces mai extins in jurul centralei nucleare Zaporojie, aflata sub controlul Rusiei in sudul Ucrainei, pentru a verifica o "discrepanta semnificativa" in datele privind nivelul apei de la barajul Kahovka,…

- Centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei continua sa pompeze apa din barajul Kahovka pentru a raci combustibilul si a evita un accident, a anuntat joi Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), noteaza AFP.

- Distrugerea barajului Kakhovka din sudul Ucrainei reprezinta o amenințare pentru centrala nucleara Zaporojie, dar situația este sub control, a declarat marți agenția de stat ucraineana pentru energie atomica.Agenția Internaționala pentru Energie Atomica, instituția de supraveghere nucleara a ONU,…

- Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica a ONU (AIEA), Rafael Grossi, a cerut marti Ucrainei si Rusiei sa respecte cinci principii pentru a proteja centrala nucleara Zaporojie, sugerand ca nu a obtinut inca din partea celor doua tari acordul cu privire la

- Razboi in Ucraina, ziua 462 | Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica a ONU (AIEA), Rafael Grossi, a cerut marti Ucrainei si Rusiei sa respecte cinci principii pentru a proteja centrala nucleara Zaporojie, sugerand ca nu a obținut inca d

- Rafael Grossi, șeful organismului de supraveghere nucleara al ONU, intenționeaza sa prezinte luna aceasta Consiliului de Securitate al ONU un acord cu Rusia și Ucraina privind protejarea centralei nucleare Zaporojie, au declarat patru diplomați pentru Reuters.Șeful Agenției Internaționale pentru Energie…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) este alarmata de situatia tensionata din jurul centralei nucleare Zaporojie din Ucraina, situata in apropierea liniei frontului, informeaza dpa.

- Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a apreciat joi ca „siguranta" centralei nucleare din Zaporojie, in sudul Ucrainei, este „pe muchie de cutit", dupa ce in apropierea ei au explodat recent doua mine, relateaza France Presse.