Stiri pe aceeasi tema

- Pacientul care a stat aproape 6 luni la Terapie Intensiva, cu COVID, in Spania, a murit la o luna dupa ce fusese externat, scrie Ultima Hora. Barbatul era asistent medical și fusese internat pe 16 martie.Angel Mateos , pacientul spaniol care a stat internat cel mai mult la Terapie Intensiva din cauza…

- Spitalul de Urgența Sibiu primește pacienții pentru triaj intr-un chioșc de fast-food dezafectat și nu la Unitatea de Primiri Urgențe cum ar fi normal. Spațiul a fost cumparat de spital și amenajat de urgența in pandemie. Se pare ca spitalul a luat aceasta decizie din cauza lipsei de spațiu. A fost…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova anunta ca "a identificat un nou spital pentru cresterea capacitatii de internare a pacientilor COVID-19” si ca in judet va creste si capacitatea de testare a celor suspecti de a fi infectati cu virusului SARS-CoV-2. Demersurile in aceasta privinta sunt facute…

- RESITA – Trei persoane au fost victimele unui accident rutier produs astazi, la Resita, in zona Triaj. Incidentul, in care au fost implicate doua autovehicule, a fost anuntat la 112, o persoana aflata in stare de inconstienta ramanand incarcerata! La fata locului intervin de urgenta un echipaj de pompieri…

- Vestea ca parintele lor a murit a fost o lovitura cumplita pentru familia Stancu din Varbilau. Barbatul, in varsta de 71 de ani, suferea de mai mult timp de insuficienta renala si de mai multe complicatii. De altfel, saptamanal facea dializa. Luna trecuta, pe 14 iulie, barbatul a decedat la Unitatea…

- # Cadru medical la Unitatea de Primiri Urgențe, Mirela Popescu este și ea internata cu Covid la Secția Boli Infecțioase și are și fratele, infectat tot cu coronavirus, la spitalul din Valea Iașului # “Doamne, unde crezi ca mai incape inca un doliu…?”, a scris jurnalista Natașa Paraschiv despre drama…

- O femeie gravida bolnava de COVID-19 a decedat, joi dupa-amiaza, dupa ce a intrat in stop cardiorespirator in timpul transferului de la spital din Arad la Timisoara. Aceasta a facut un stop cardiorespirator pe ambulanța, apoi alte trei in Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Timișoara.