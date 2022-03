Organele noastre au „ceasuri” biologice diferite. Care este vîrsta ta adevărată? Oamenii de știința au identificat ca diferite organe sau sisteme imbatrinesc in ritmuri diferite, in funcție de „ceasuri” biologice unice. Oamenii de știința au suspectat de mult timp ca virsta noastra cronologica este o masura inșelatoare. Ideea calcularii „virstei biologice”, o valoare care ar reflecta cu mai multa acuratețe starea noastra de sanatate și durata de viața, a aparut inca din ani Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

