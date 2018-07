Orfanii educației Procentele de promovabilitate la Bacalaureat i-au preocupat pe romani, timp de cateva zile, poate la fel de mult ca și noul Cod penal sau revocarea din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Și ca in fiecare an, acestea spun povestea invațamantului romanesc, un subiect atat de potrivit atunci cand vrem sa ne plangem de […] Articolul Orfanii educației a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tarziu, in ultima zi, in perfecta coincidenta cu amenintarea reala a suspendarii din functie – ca urmare a nerespectarii unei decizii obligatorii a CCR -, presedintele Klaus Iohannis revocat-o pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA . Un gest absolut necesar, pentru un aparator al…

- Senatorul PSD Liviu Marian Pop, fost ministru al Educatiei, a incercat sa faca pe sociologul. El face un sondaj pe Facebook prin care le cere oamenilor sa se exrime daca sunt sau nu de acord cu suspendarea președintelui Klaus Iohannis pentru refuzul constant de a nu emite decretul de revocare a procurorului-șef…

- Senatorul PSD Liviu Marian Pop, fost ministru al Educatiei, face un sondaj pe Facebook prin care incearca sa afle daca presedintele Klaus Iohannis ar trebui suspendat sau nu pentru ca nu pune in aplicare decizia CCR de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. In cinci ore de la postare,…

- Teodora Popa, fiica ministrului Educatiei, Valentin Popa, a obținut media 9,26 la examenul de Bacalaureat, conform rezultatelor publicate miercuri. Astazi, 4 iulie, au fost afisate primele rezultate la BAC 2018. Vezi notele pe județe AICI. Fiica ministrului Educației, Teodora Popa, a obținut media 9,26…

- Jurnalistul Rares Bogdan ii cere demisia actualului ministru al Educatiei. Totul dupa ce in presa a aparut o fotografie in care fiica ministrului Valentin Popa apare alaturi de mai multi prieteni, iar imaginea este inscriptionata 'bafta, fraierilor, noi stim deja subiectele", cu referire la examenul…

- Fiica ministrului Educației, Teo Popa, care a susținut luni dimineața prima proba a examenului de Bacalaureat, este in centrul unui scandal imens, ea fiind acuzata ca ar fi facut gesturi obscene inainte de examenul maturitații.

- Potrivit informatiilor furnizate de seful interimar al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Braila, Dan Gheorghita, dintr-un numar total de 2779 elevi inscrisi la inceputul anului in clasa a VIII-a, in examenul de evaluare au intrat 2.048 elevi. 'Diferenta de 731 elevi care nu au intrat in…

- INITIATIVA…Profesorii din Vaslui ai caror elevi s-au remarcat la concursuri si olimpiade, care au avut procente mari de promovare la Evaluarea Nationala si Bacalaureat, adica dascalii performanti, ar putea fi trimisi sa predea part-time in mediul rural. De fapt, acest proiect are in vedere toate judetele…