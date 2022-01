Orezul brun vs. orezul alb. Care dintre aceste soiuri conține substanța-minune care luptă împotriva cancerului Orezul negru iși capata culoarea din antioxidanții cu proprietați neuroprotectoare și anticancerigene. Acești compuși bioactivi pot ajuta la scaderea nivelului de colesterol, la imbunatațirea funcției endoteliale și la inhibarea creșterii tumorilor.Indicele glicemic al orezului negru este mai mic decat al orezului brun. Prin urmare, orezul negru este o alegere mai sanatoasa pentru cei cu un nivel crescut al glicemiei, diabet sau rezistența la insulin/Atat orezul brun cat și orezul negru conțin minerale și fitonutrienți care susțin sanatatea optima a organismului. Majoritatea nutrienților se gasesc… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Orezul negru iși capata culoarea din antioxidanții cu proprietați neuroprotectoare și anticancerigene. Acești compuși bioactivi pot ajuta la scaderea nivelului de colesterol, la imbunatațirea funcției endoteliale și la inhibarea creșterii tumorilor.Indicele glicemic al orezului negru este mai mic decat…

- Studiile de pana acum arata o scadere semnificativa a eficientei vaccinarii impotriva infectiei si a bolii simptomatice cauzate de varianta Omicron in comparatie cu Delta si alte variante anterioare. Totusi vaccinarea ramane eficienta impotriva spitalizarii si a evolutiei severe, iar doza de rapel (booster)…

- Silvia Campeanu, o avocata romana stabilita in Marea Britanie, s-a inscris ca voluntar in studiul clinic al noului ser pentru a onora memoria tatalui sau, rapus de COVID-19 in urma cu un an. Povestea ei, preluata pe pagina de Facebook RO-Vaccinare, arata cum decurge procesul de testare a vaccinurilor…

- Curioasa asociere dintre culoarea ochilor si starea de sanatate ii fascineaza pe oamenii de stiinta de foarte multi ani, ducand la realizarea unor studii potrivit carora culoarea ochilor influenteaza nivelul de rezistenta la durere, riscul de diabet, rapiditatea rationamentelor mintale si chiar cateva…

- Capitanul echipei Juventus Torino si al nationalei Italiei, Giorgio Chiellini, a anuntat ca a primit, joi, a treia doza de vaccin impotriva coronavirusului, arata News.ro. “In aceasta dimineata am primit a treia doza de vaccin impotriva Covid-19. Datorita vaccinului si echipamentelor de protectie…

- Ceaiul care va ajuta sa luptați cu raceala: Planta, utilizata cu succes impotriva tusei și a febrei Ceaiul care va ajuta sa luptați cu raceala: Planta, utilizata cu succes impotriva tusei și a febrei Cimbrul (Satureja hortensis L.) numit și cimbru de gradina sau cimbru bun, este o planta renumita pentru…

- Herbert Kickl, liderul formatiunii austriece de extrema dreapta Partidul Libertatii (FPO) a anunțat luni ca s-a imbolnavit de coronavirus. Cunoscut pentru scepticismul sau fața de vaccinare, politicianul a sugerat ca in loc de imunizare, sa se puna accent pe tratarea timpurie a bolnavilor de COVID-19,…

- Majoritatea germanilor sunt favorabili unor reguli mai aspre pentru persoanele nevaccinate impotriva COVID-19 pentru a limita raspandirea pandemiei, indica rezultatele unui sondaj de opinie realizat de YouGov, publicate marti de dpa, scrie AGERPRES. Aproximativ 31% dintre persoanele intervievate…