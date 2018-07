Stiri pe aceeasi tema

- Un carambol s-a produs duminica, 15 iulie, in jurul orei 13:00, langa Targul Auto Vitan din Capitala. In accident au fost implicate 5 masini, iar in urma impactului doua persoane au fost ranite, iar traficul a fost blocat in zona, potrivit observator.tv . Polițiștii au demarat o ancheta, pentru afla…

- Au fost prieteni apropiați, dar au devenit dușmani de moarte. Au facut emisiuni impreuna vreme de 20 de ani, dar au ajuns sa se atace și sa-și arunce cuvinte grele. In ultimii ani, Mircea Badea și Oreste Teodorescu nu au ratat nicio ocazie de a se jigni, fie ca au facut-o pe posturile de televiziune…

- Elis Armeanca a ajuns la sediul DIICOT Ploiesti, unde va fi audiat in dosarul de trafic de droguri in care au fost audiate joi mai multe de vedete. Manelistul nu a facut declarații, inainte de a intra la audieri. Elis Armeanca a ajuns la sediul DIICOT Ploiesti vineri, cu putin inainte de ora 12, noteaza…

- Manelistul Elis Armeanca s-a prezentat vineri dimineața la sediul DIICOT Ploiești pentru a fi audiat in calitate de suspect in dosarul „cocaina pentru VIP-uri”. Ieri la sediul DIICOT Ploiești au fost audiați creatorul de moda Razvan Ciobanu in calitate de suspect și stilista Raluca Badulescu in calitate…

- Manelistul Elis Armeanca s-a prezentat vineri dimineața la sediul DIICOT Ploiești pentru a fi audiat in calitate de suspect in dosarul „cocaina pentru VIP-uri”. Ieri la sediul DIICOT Ploiești au fost audiați creatorul de moda Razvan Ciobanu in calitate de suspect și stilista Raluca Badulescu in calitate…

- A aparut reacția lui Razvan Ciobanu dupa audierea de la DIICOT, in dosarul “Stupefiante pentru VIP-uri”. Designerul și fosta sa colega de platou de la emisiunea „Bravo, ai stil!”, femeia de afaceri Raluca Badulescu, au fost primele VIP-uri care au dat declarații in calitate de martori, joi, 12 iulie,…

- La cateva minute dupa ce a aflat chiar de la Libertatea ca numele sau apare in dosarul „Stupefiante pentru VIP-uri”, Oreste Teodorescu a spus ca se afla in vacanța, in Delta. „Eu sunt la Sfantul Gheorghe, nu știu nimic”, a fost mesajul scurt transmis ziarului Libertatea de catre vedeta. La cateva minute,…

- Raluca Badulescu, Marian Ionescu, Razvan Ciobanu și Oreste Teodorescu vor fi audiați ca martor in dosarul ”stupefiante pentru VIP-uri”, care a explodat, azi dimineața, la DIICOT Ploiești. Manelistul Elis Armeanca ar fi suspectat de trafic de droguri de mare risc și a fost citat vineri la DIICOT. Surse…