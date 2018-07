Stiri pe aceeasi tema

- Oreste Teodorescu a ramas fara permisul auto pentru o perioada de 30 de zile, dupa ce a fost oprit in trafic de polițiștii din Ilfov care il acuza ca a fost recalcitrant. Pe de alta parte, Oreste Teodorescu acuza un agent de poliție de abuz in serviciu.„La data de 19 iulie a.c., in jurul orei…

- Sambata, 7 iulie 2018, orele 01.15, politistii din cadrul Secției numarul 1 Poliție Rurala Galda de Jos, in timp ce actionau pe Drumul National 1, pe raza localitații Santimbru, pe direcția de mers Alba Iulia – Teiuș, avand in funcțiune semnalele acustice și luminoase, au incercat oprirea unui autoturism.…

- Anchetatorii au descoperit detalii cutremuratoare in cazul adolescentei din Suceava care s-a spanzurat in curtea casei. Dupa ce inițial s-a spus ca și-a pus capat zilelor pentru ca ar fi fost insarcinata, cele mai noi informații din ancheta arata faptul ca Nicoleta era șantajata de doi baieți. Polițiștii…

- CHIȘINAU, 2 iul — Sputnik. Un nou filmuleț a devenit viral pe internet, în care protagoniștii sunt polițiștii din cadrul Inspectoratului Național de Patrulare. © Sputnik / Miroslav Rotari Revoltator: Polițiștii de Patrulare ii amendeaza pe șoferi ca pe niște fraieri – Video Și…

- Martorii la accidentul care a avut loc vineri seara in localitatea Slatioara spun ca soferul masinii care a pierdut controlul volanului era in live pe Facebook. Pe contul sau, apar imagini de pe traseu, dar si momentul impactului. Filmarea nu se incheie dupa accident si se aud oamenii din sat care incearca…

- Andrei Nastase, candidatul care a caștigat alegerile pentru Primaria Chișinaului, iși cheama susținatorii la proteste. Apelul lui Nastase vine dupa ce o judecatoare a decis invalidarea alegerilor. Andrei Nastase, candidatul Opoziției care a caștigat alegerile pentru Primaria Chișinaului, face un apel…

- Fostul ministru al Finantelor Sebastian Vladescu s-a prezentat vineri la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), dupa ce presedintele Klaus Iohannis a avizat urmarirea penala a acestuia in dosarul in care procurorii investigheaza incheierea si executarea contractelor de reabilitare a liniei ferate Bucuresti…