Stiri pe aceeasi tema

- "E prea devreme sa raspund eu astazi. Am observat urmatorul lucru astazi din declaratiile domnului presedinte Iohannis: ca respecta Constitutia, ca era obligat sa respecte Constitutia si a promulgat una dintre cele trei Legi ale Justitiei. Parlamentul respecta Constitutia si, la toate criticile facute…

- Senatul a adoptat, marți, ca for decizional, un proiect care modifica Legea privind Statutul aleșilor locali și care prevede sancționarea prin reducerea cu 10% a indemnizației timp de șase luni, a celor care incalca legislația, prin conflict de interese.Propunerea legislativa pentru modificarea ...

- In perioada manifestarilor dedicate "Zilelor Sucevei" (22 - 24 Iunie), Poliția Locala Suceava va acționa in temeiul dispozițiilor stabilite prin Legea nr. 155/2010, in locațiile unde se vor desfașura spectacole și procesiuni religioase.Astfel, vor fi instituite masuri privind asigurarea ...

- Un manelist care a filmat un videoclip pe plaja Modern din Constanța a fost amendat cu 10.000 de lei pentru ca a intrat cu SUV-ul de lux pe plaja. Interpretul de manele se apara și spune ca nu a știut legea și ca oricum l-a platit pe ”baiatul” de la bariera. Poliția s-a autosesizat dupa apariția imaginilor…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj au pus in executare, ieri, doua mandate emise de Judecatoria Craiova la data de 24 mai impotriva a doi barbati de 45 de ani, respectiv 38 de ani, ambii din municipiu, prin ...

- IPT expirat. Mașina cu care Liviu Dragnea a mers la mare de 1 Mai are ITP-ul expirat. BMW-ul este detinut de fiul liderului PSD, Valentin Dragnea. Potrivit legii, conducerea unui automobil cu ITP expirat este una dintre cele mai grave abateri pe care le poate comite un șofer. Amenzile prevazute in Codul…

- Un incident rutier, care se putea incheia tragic, a avut loc luni seara, pe strada George Barițiu in apropierea Maternitații. Un șofer a ajuns cu autoturismul direct pe trotuar, dupa ce a doborat și cațiva stalpi de protecție. Șoferul a reușit sa „parcheze” autoturismul chiar in fața unui magazin alimentar.…