Oreste revine în forţă Oreste are o noua pagina de fb: ”Pe 14 August mi-a fost stearsa pagina de Facebook! Am pierdut atunci contactul cu cei aproximativ 360.000 de prieteni virtuali care imi apreciau postarile! Am așteptat un raspuns apelului meu de redeschidere, insa acesta nu a venit! Așadar, am reușit sa imi fac una noua. Va Invit sa refacem comunitatea noastra unde impartașim aceleași idealuri și valori! Daca și voi credeti ca avem o datorie fata de Dumnezeu, Neam, Patrie și fata de noi inșine va astept aici: https://www.facebook.com/OresteTeodorescu/”, spune Oreste in prima postare pe noua sa pagina. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

