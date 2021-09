Ore suspendate la şcoli în funcţie de cazurile CoVID din fiecare unitate Ore suspendate la scoli in functie de cazurile CoVID din fiecare unitate Suspendarea cursurilor în scoli se va decide în functie de numarul de cazuri de COVID-19 din fiecare unitate, nu de rata de infectare din localitatea în care se afla, cum era pâna acum. Decizia a fost luata în unanimitate de grupul de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României. În cotinuare, se va intensifica procesul de testare în scoli prin proceduri non-invazive, precum cele care analizeaza… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

