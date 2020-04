Stiri pe aceeasi tema

Cererea judecatorului de contencios administrativ Ioan Petrescu, de la Curtea de Apel Bacau, a fost respinsa ieri de instanta omoloaga de la Iasi la chiar primul termen de judecata. Petrica Gherghesanu, judecatorul de la Curtea de Apel Iasi care a analizat dosarul, a respins actiunea colegului sau de…

Curtea de Apel Iasi a respins marti, 14 aprilie, de la primul termen de judecata, actiunea judiciara deschisa de judecatorul Ioan Petrescu, de la Curtea de Apel Bacau, scrie Adevarul.ro. Acesta a dat in judecata Ministerul Afacerilor Interne (MAI),...

Un judecator din Iași a dat in judecata Ministerul Afacerilor Interne, solicitand in regim de urgența redeschiderea bisericilor de Paște, in contextul masurilor impuse de starea de urgența decretata impotriva coronavirusului.Judecatorul Ion Petrescu a chemat MAI in judecata, in contencios administrativ,…

Doi barbați, un judecator din Bacau și un pensionar din Iași, au decis sa conteste recent la Curtea de Apel Iași prevederile ordonanțelor militare emise pana acum de Ministerul Afacerilor Interne, șapte la numar, scrie BZI.ro Chiar un magistrat a...

Un barbat pe nume Ioan Petrescu a chemat la bara Ministerul Afacerilor Interne si cere judecatorilor ieseni sa anuleze partial unul dintre articolele primei ordonante militare emise dupa ce in Romania a fost declarata starea de urgenta. Articolul pe care Petrescu vrea sa fie anulat este urmatorul: „Este…

Teologul Mihai-Silviu Chirila ataca in instanta Ordonanta Militara nr. 2/2020, prin care s-a restrictionat accesul la slujbele religioase. Acesta l-a chemat in judecata pe Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne, pentru ca, pe cale urgenta, sa se dispuna anularea parțiala a Ordonanței militare…

- Judecatorii constitutionali tin sa precizeze ca desemnarea lui Ludovic Orban pentru functia de prim-ministru, urmata de solicitarea votului de incredere pentru programul si lista Guvernului prezentate de acesta Parlamentului, nu reprezinta 'prima solicitare' de investitura. Cu alte cuvinte, nu acesta…