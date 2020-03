Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi ca Guvernul a adoptat o HG prin care a suplimentat bugetul Ministerul Sanatatii cu 42 de milioane de lei si ca a fost majorat plafonul de garantare a creditelor pentru IMM. Declarațiile LIVE TEXT ale premierului Ludovic Orban: – Am decis sa va prezint deciziile…

