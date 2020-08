Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban va conduce, luni, chiar in ziua in care i se decide viitorul, in Parlament, unde se va dezbate moțiunea de cenzura, ședința de Guvern, care ar putea fi ultima, daca și a doua moțiune va avea soarta celei dintai, cea din februarie, și va trece.Ordonante de urgenta privind elaborarea…

- Guvernul Orban are pe ordinea de zi a ședinței de miercuri, 19 august, cel puțin trei proiecte de ordonanța de urgența care nu au avizele necesare. 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA privind unele masuri referitoare la susținerea dezvoltarii teritoriale a localitaților urbane și rurale din Romania…

- Guvernul are la dispoziție doar doua luni pentru a elabora Planul Național de Redresare și Reziliența, care trebuie aprobat de Comisia Europeana. Fara acest plan, care trebuie sa cuprinda marile proiecte pe domenii prioritare de investiții, Romania pierde cele 30 miliarde de euro de la UE. Termenul…

- Cabinetul Orban urmeaza sa ia in discuție in sedinta programata la ora 17.00 o hotarare privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand cu data de 16 august. De asemenea, vor fi analizate și masurile care se aplica pe toata durata perioadei.

- Ordonanta de urgenta privind finantarea masurilor active in cadrul Programului de munca flexibila Kurzarbeit a fost introdusa pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de Guvern de vineri. "Ordonanta de urgenta care vine cu noi masuri de sprijin pentru angajati si angajatori, in contextul situatiei…

- Ministrul Sanatatii a explicat in ce conditii s-ar putea ajunge la decizia carantinarii zonale. Prin urmare o zona poate fi plasata sub carantina printr-un ordin al sefului DSU, care este Raed Arafat, sau al unei persoane desemnate de el, in baza unei decizii ale Comitetului Judetean pentru Situatii…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat miercuri, in cadrul sedintei extraordinare in care a fost aprobata prelungirea starii de alerta, ca Guvernul va dezbate joi actele normative necesare pentru implementarea programului de relansare economica. "Pastram sedinta de Guvern de joi. Sedinta de Guvern…

- Toti cei care activeaza in agricultura si au fost afectati de pandemia Covid-19 vor beneficia de anumite forme de sprijin, iar acestea vor fi afisate pe site-ul ministerului in saptamanile urmatoare, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa.…