„Ordonanța trenuleț”: Salariile profesorilor cresc cu 13% de la 1 ianuarie Angajații din școli și cadrele didactice primesc o creștere salariala de 13% de la 1 ianuarie, potrivit unui al doilea proiect de OUG publicat miercuri pe site in transparența decizionala. Reprezentanții Ministerului Finanțelor au precizat ulterior ca a fost publicata inițial, „dintr-o eroare”, o varianta mai veche a proiectului. Fața de varianta inițiala, unde majorarea […] The post „Ordonanța trenuleț”: Salariile profesorilor cresc cu 13% de la 1 ianuarie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

