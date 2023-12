Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai mulți ani in care valoarea punctului-amenda pentru contravențiile de circulație a fost inghețata, aceasta va fi modificata, potrivit proiectului Ordonanței de Urgența “trenuleț”, publicata de Ministerul de Finanțe. Cele mai blande amenzi cresc cu 40 de lei. Potrivit proiectului de Ordonanța…

- Guvernul a stabilit un nou mod de calcul al punctului de amenda. Potrivit proiectului de Ordonanța de Urgența privind unele masuri fiscal bugetare, publicat miercuri de ministerul Finanțelor, valoarea punctului de amenda va fi de 5% din salariul minim brut pe țara. In prezent, valoarea punctului de…

- Proiectul Ordonanței Trenuleț cu masurile bugetare și fiscale care intra in vigoare in 2024 a fost finalizat de Guvern. Sunt mai multe noutați, precum revenirea facilitații celor 1.500 lei pentru creșa sau gradinița, ingheșarea angajarilor la Stat, creșterea salariilor profesorilor, tichetele la programul…

- De la 1 Ianuarie 2024, Guvernul pregatește o serie de mariri salariale, iar printre acestea se vor numara și salariile profesorilor, oficialii promițand de mult o majorare pentru aceștia. Mai exact, de la 1 Ianuarie 2024, Guvernul pregatește una act normativ prin care salariile profesorilor vor fi majorate.…

- Guvernul și expertii Bancii Mondiale lucreaza la proiectul legii salarizarii unitare a angajatilor la stat, obiectiv prevazut in PNRR. In draful proiectului noii legi, posturile la stat vor fi ierarhizate in functie de gradul de complexitate a muncii, a studiilor necesare si a atributiilor postului,…

- Codul Rutier: cresc amenzile de circulație. MAI propune nou mod de calcul. Firmele nu vor mai putea plati jumatate din suma minima Codul Rutier: cresc amenzile rutiere, din 2024. Un proiect al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) prevede un nou mod de calcul, ceea ce va duce la majorarea punctului-amenda,…

- Vești proaste pentru șoferi! Punctul de amenda ar putea crește cu 10% din valoarea salariului minim, care va fi majorat la 3300 de lei in noiembrie. Propunerea va fi susținuta de Ministrul de Interne. Polițiștii cer creșterea punctului de amenda Polițiștii cer creșterea punctului de amenda cu 15%. In…

- Mulți romani au permis de conducere, dar nu toți sunt familiarizați cu semnificația fiecarui indicator rutier. Pe masura ce timpul trece, semnele de circulație se pot modifica și nu toți șoferii sunt la curent cu acestea. Amenzile pentru incalcarea regulilor de circulație au crescut simțitor in ultimii…