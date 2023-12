Lana Del Rey a lansat “Take Me Home, Country Roads”

Lana Del Rey a lansat “Take Me Home, Country Roads”, o interpretare a clasicului John Denver din 1971, „Take Me Home, Country Roads”. Piesa, un single unic, este cea de-a doua lansare a Lanei, după cel de-al nouălea album de studio, nominalizat la Grammy și apreciat de critici, „ Did you know… [citeste mai departe]