Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile de munca si de buget-finante ale Senatului au acordat, marti, raport favorabil cu amendamente la OG 16/2022 pentru modificarea Codului Fiscal Prin aceasta modificare, grila de impozitare pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice a fost majorata cu pana la 50%,…

- Dupa ce luni de zile ministrul Agriculturii Petre Daea a evitat sa avanseze o suma și o data fixa cu privire la acordarea de despagubiri fermierilor afectați de seceta din acest an, a fost suficient sa treaca, luni, Marcel Ciolacu, președintele PSD, pe la targul din curtea ministerului și sa apara subvențiile.…

- Pentru a li se aplica acest tarif, familiile cu mulți copii vor trebui sa dea o declarație pe proprie raspundere la furnizor. La fel vor trebui sa procedeze și persoanele care au acasa aparatura medicala, precum aparate de ventilație sau oxigen.Prevederea va fi introdusa in ordonanța privind energia…

- Pentru anumite categorii profesionale, incepand de azi se modifica taxarea, schimbarile fiind prevazute in modificarile aduse Codului Fiscal. Concret, se vor modifica taxele pentru contractele part-time și va scadea plafonul pentru acordarea facilitaților fiscale pentru sectorul alimentar, construcții,…

- In perioada urmatoare e posibil sa vedem situații in care firmele din construcții, agricultura și industria alimentara sa poata aplica facilitațile in unele luni, iar in altele nu, conform declarațiilor lui Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali și tax partner la SoterandPartners.

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, la Palatul Victoria, prima sedinta a Comitetului interministerial pentru gestionarea efectelor produse de schimbarile climatice in agricultura, a transmis Guvernul. Printre masurile imediate evaluate de noul Comitet se numara asigurarea la timp a subventiilor si fondurilor…

- O serie de masuri fiscale pe care le vor resimți mulți romani, precum supraimpozitarea muncii part-time, intra in vigoare de la 1 august, daca ne uitam la Ordonanța 16/2022, publicata vineri seara in Monitorul oficial. Consultantul fiscal Adrian Bența a facut o scurta prezentare a acestora.

- Ordonanța privind creșterile de taxe urmeaza sa fie adoptata vineri de Guvern. La inceputul ședinței, premierul Nicolae Ciuca a spus ca este vorba despre o Ordonanța de Urgența, dar proiectul actual este de Ordonanța simpla.