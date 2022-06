Ordonanța privind reducerea cu 50 de bani a prețului la carburanți intră în vigoare în această noapte Ordonanta privind reducerea cu 50 de bani a pretului la carburanti va intra in vigoare in aceasta noapte si ma astept ca in perioada imediat urmatoare sa vedem companii care aplica actul normativ, a declarat joi ministrul Energiei, Virgil Popescu, la briefingul care a urmat sedintei de Guvern in care a fost adoptata ordonanta. Potrivit acestuia, 25 de bani vor fi suportati de bugetul de stat, iar 25 de bani va fi o reducere comerciala pe care, voluntar, o vor aplica lanturile de benzinarii in cazul in care doresc sa obtina si reducerea de 25 de bani de la bugetul de stat. „Ordonanta intra in vigoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

