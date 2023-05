Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coaliției au decis, in urma ședinței fulger pe care au avut-0. Incepe concedierea secretarilor de stat și a angajaților de la cabinetele deminitarilor pentru reducerea cheltuielilor, conform unor informații pe surse. Tot astazi s-a anunțat, pe surse, ca angajarile la stat vor fi inghețate un…

- Ordonanța de urgența care vizeaza reducerea cheltuielilor publice urmeaza sa fie aprobata in aceasta saptamana de guvern, dupa ce proiectul va fi discutat in ședința coaliției. „Nu facem altceva decat sa reducem și sa amanam acele cheltuieli care nu sunt absolut necesare”, spunepremierul Nicolae Ciuca.…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat, cu privire la „cumpatarea cheltuielilor” pentru a asigura bugetul Romaniei, ca nu este necesara schimbarea mobilierului pentru a finaliza o cresa, o scoala sau un spital. Liderul liberalilor a adaugat ca nu putem discuta despre reduceri salariale sau de locuri…

- Fara angajari la stat, taieri de 10% la bunuri și servicii, interzicerea cumulului pensiei cu salariu se amana. Liderii coalitiei de guvernare au discutat iar, luni, despre masurile de reducere a cheltuielilor bugetare, pe fondul scaderii incasarilor la bugetul de stat, iar premierul Nicolae Ciuca a…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care angajarile la stat vor fi inghețate. Masura va fi in vigoare pana la finele lui 2023.Aceasta ordonanța de urgența ar urma sa fie adoptata in ședința Guvernului de luni, 24 aprilie. Premierul Nicolae Ciuca da asigurari ca noile masuri propuse in sectorul…

- Ministerul Finantelor pregateste propuneri de masuri privind reducerea cheltuielilor bugetare neesentiale cu 20 de miliarde de lei in acest an, in contextul unor venituri la buget usor sub asteptari in primul trimestru al acestui an, a transmis pentru Profit.ro ministrul Finantelor, Adrian Caciu.Ministrul…

