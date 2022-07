Stiri pe aceeasi tema

- Ciuca a declarat, vineri, la inceputul sedintei de Guvern, ca pentru modificarea Codului Fiscal a dorit sa aiba discutii cu mediul de afaceri, cu patronatele si sindicatele, dar si cu Banca Mondiala si Fondul Monetar International. “Este o sedinta in care adoptam acte normative foarte importante,…

- Rompetrol Downstream, divizia de retail a grupului KMG International, s-a alaturat masurii propuse de Guvern, anume reducerea cu 50 de bani a carburanților comercializați prin benzinariile din Romania, masura ce urmeaza a se aplica in perioada iulie – septembrie 2022. In acest sens, reducerea prețurilor…

- 25 de bani din aceasta reducere vor fi sustinuti de la bugetul de stat si 25 de catre operator.Ordonanta de Urgenta privind reducerea cu 50 de bani a pretului carburantilor a fost adoptata, astazi, in sedinta de Guvern. In urma acestei scaderi Romania va avea cel mai mic pret din Europa. La o conferinta…

- Nicolae Ciuca a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Vadu, ce inseamna pentru cetateni inceperea productiei de gaze naturale in cadrul proiectului MGD si daca se poate spune ca iarna viitoare oamenii vor plati mai putin pentru gaze. “Vom putea sa sustinem ca pentru iarna viitoare…

- La insistentele presedintelui CJ Timis, Alin Nica, dar si ale altor lideri PNL, premierul Nicolae Ciuca a retras, miercuri, de pe ordinea zi proiectul unei Ordonante de Urgenta prin care sunt acordati bani de la bugetul national proiectului Timisoara – Capitala Culturala Europeana. Nemultumirea liberalilor…

- OFICIAL: Angajatorii care vor da 200 lei in plus la salariul minim brut nu vor plati taxe pentru aceasta suma. Cine va beneficia Angajatorii care vor da 200 de lei in plus lunar, voluntar, celor care sunt platiți cu salariul minim brut pe țara nu vor datora, in perioada iunie – decembrie 2022, taxe…

- Astazi, in ședința de Guvern, a fost adoptata o Ordonanța de Urgența pentru completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale prin care se va permite finalizarea, pana la sfarșit de an, a unui nou grup la termocentrala de la Iernut, care sa furnizeze 210 megawați/h. Aceasta ordonanța prevede…

- Pacientii diagnosticati cu boli cronice grave, cum ar fi cancer, diabet, boli rare, cardiovasculare sau neurologice isi vor putea face analizele necesare in termen de maximum 5 zile din momentul solicitarii, indiferent daca s-a epuizat sau nu plafonul din luna respectiva. Acelasi lucru este valabil…