Ordonanţa privind alocaţiile copiilor, respinsă de Comisia pentru muncă şi protecţie socială Comisia pentru munca si protectie sociala a respins, marti, prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 123/2020, care prevede modificarea si completarea art. 3 din Legea 61/1993 in scopul majorarii graduale a cuantumului alocatiei pentru copii. Proiectul de lege de respingere a ordonantei se afla pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor de miercuri – camera decizionala -, fiind adoptat de Senat in sedinta din 11 august a acestui an. Potrivit acestuia, majorarea graduala a cuantumului alocatiei pentru copii ar avea loc astfel: ‘majorarea cu cate 20% din diferenta dintre cuantumul… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

