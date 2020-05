Ordonanta prin care am exceptat de la vanzarea obligatorie pe bursa OPCOM a curentului electric produs in centralele noi a impulsionat investitiile, considera ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "In Ordonanta pe care am dat-o saptamana trecuta, prin care am exceptat de la vanzarea obligatorie pe bursa OPCOM a curentului electric produs in centralele noi, practic am dat un boom investitiilor. Nu stiti cat de multe solicitari au inceput sa vina la minister de la investitori din afara care doresc sa investeasca in Romania. Pana acum nu puteai sa te finantezi pe contracte…