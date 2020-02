Ordonanta pentru organizarea alegerilor anticipate, atacata de Avocatul Poporului la CCR

Stiri pe aceeasi tema

- Exceptie de neconstitutionalitate Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate referitoare la prevederile O.U.G. nr. 26/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum…

- Avocatul Poporului a sesizat vineri Curtea Constituționala a Romaniei cu excepția de neconstituționalitate referitoare la prevederile O.U.G. nr. 26/2020 privind modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum si unele masuri pentru buna…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, vineri, ca „drumul spre anticipate se ingusteaza foarte mult”, dat fiind faptul ca OUG pe alegerile anticipate a fost respinsa in Senat, iar șansele sa treaca de Camera Deputaților sunt mici.„Odata cu respingerea OUG pe anticipate din…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți seara, la Romania TV, ca modificarile din ordonanța privind alegerile anticipate ar legifera turismul electoral."Maine, in Senat, va avea loc dezbaterea și votul pe OUG privind organizarea alegerilor anticipate. Nu poate sa vina un Guvern…

- Ordonanta de urgenta privind organizarea alegerilor anticipate a fost publicata in Monitorul Oficial. PSD anunta ca va sesiza de urgenta Avocatul Poporului pentru a ataca actul normativ la Curtea Constitutionala. Ordonanta stabileste ca romanii vor putea vota la alegerile parlamentare la orice sectie…

- Consiliul Legislativ a avizat negativ OUG emisa de Guvernul Ludovic Orban pentru urgentarea alegerilor anticipate . Consiliul Legislativ susține ca Executivul a trimis proiectul spre avizare in ziua in care a fost demis prin moțiune de cenzura, or la acel moment nu mai avea dreptul sa promoveze ordonanțe…

- Consiliul Legislativ a avizat negativ OUG emisa de Guvernul Ludovic Orban pentru urgentarea alegerilor anticipate. Consiliul Legislativ susține ca Executivul a trimis proiectul spre avizare in ziua in care a fost demis prin moțiune de cenzura, or la acel moment nu mai avea dreptul sa promoveze ordonanțe…

- Guvernul va aproba, marti, cresterea numarului de parlamentari pentru diaspora in cadrul proiectului de ordonanta de urgenta privind organizarea alegerilor anticipate, potrivit Agerpres.Premierul Ludovic Orban a aprobat introducerea pe ordinea de zi suplimentara a proiectului de ordonanta…