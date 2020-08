Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de urgența in ceea ce privește cresterea alocatiilor pentru copii a fost publicata in Monitorul Oficial. Astfel, alocatiile copiilor vor creste cu 20% din luna septembrie a acestui an, urmand și alte majorari, dar care vor fi facute in etape. Este oficial! Legea a fost publicata. Ce romani…

- Ordonanța de Urgența, adoptata vineri seara de Guvernul Orban, prin care s-a stabilit majorarea alocațiilor pentru copii, a fost publicata in Monitorul Oficial. Alocațiile vor crește gradual, in prima faza, cu 20 la suta din luna septembrie 2020, iar pana in 2022, vor fi dublate. Incepand cu luna septembrie,…

- Ordonanțade Urgența pentru majorarea alocațiilor pentru copii, adoptatavineri de Guvern, a fost publicata in Monitorul Oficial. Alocațiilevor crește, in prima faza, cu 20 la suta, iar pana in 2022,vor fi dublate.Astfel, incepand cu luna septembrie, copiii pana in 2 ani si cei cu dizabilitati vor primi…

- Ordonanta de urgența privind cresterea alocatiilor pentru copii a fost publicata in Monitorul Oficial. Alocatiile vor creste cu 20% din luna septembrie, urmand și alte majorari, etapizat. Copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani vor primi in septembrie 185 de lei, iar cei de pana la 2 ani sau cei…

- Ordonanta de urgența privind cresterea alocatiilor pentru copii a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Alocatiile vor creste cu 20% din luna septembrie, urmand și alte majorari, etapizat.

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca banii pentru dublarea alocatiilor pot veni din impozitarea pensiilor speciale, iar daca Guvernul Orban va emite o ordonanta de urgenta in acest sens, PSD nu o va ataca la Curtea Constitutionala, transmite Agerpres. „Daca nu…

- Fostul ministru al Muncii Marius Budai spune ca PSD va vota, miercuri, in Parlament pentru cresterea alocatiilor copiilor. "Ordonanta de Urgenta a Guvernului Orban-PNL prin care au amanat dublarea alocatiilor de stat pentru copii va fi respinsa", sustine el.

- Documentul prelungește cu doua zile masura suspendarii zborurilor spre și dinspre Spania, și dispune ridicarea carantinei impuse pentru orașul Țandarei. Aseara a fost publicata in Monitorul Oficial cea de-a 11-a ordonanța militara emisa de ministrul de Interne in contextul starii de urgența, de aceasta…