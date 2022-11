Stiri pe aceeasi tema

- Astazi a fost o zi plina in Parmlamentul Romaniei, avand in vedere tema de dezbatere. In urma unor noi proiecte de calcul la facturile la energie, azi parlamentarii au votat ordonanța pe energie electrica. Exista mai multe modificari, iar una dintre ele este ca facturile romanilor vor fi calculate pe…

- Guvernul a adoptat astazi Ordonanța de Urgența privind modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum si pentru modificarea si completarea…

- Secretarul general al Guvernului, Marian Neacsu, a afirmat ca in luna februarie a anului 2023 se va face regularizarea la facturile de energie si incadrarea in consumul efectiv realizat de consumatori in cursul anului 2022. Marian Neacsu a prezentat, vineri, la finalul sedintei de Guvern,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului a anunțat, la briefingul de la Palatul Victoria, ca Guvernul a facut, in primele opt luni ale acestui an, o economie de peste 202 mii de kwh la energie, fața de aceeași perioada a anului trecut. Intrebat, in schimb, de ce se cere majorarea salariilor a peste o suta…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a aprobat decontarea sumei de 5,2 miliarde de lei catre furnizorii de energie, in cadrul schemei de plafonare si compensare a facturilor. In baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 118/2021, pentru perioada noiembrie 2021 – martie 2022, ANRE a aprobat…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat vineri concluziile dezbaterii pe proiectul Ordonantei de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 prin care se asigura cadrul legal pentru plata/decontarea transportului elevilor scolarizati in alta localitate decat…

- ”Aprobam astazi, asa cum ne-am asumat saptamana trecuta, prin Hotarare de Guvern, planul de iarna pentru asigurarea continuitatii furnizarii energiei electrice pentru iarna”, a spus premierul. Seful Executivului a mai aratat: ”Nu mai tarziu de sfarsitul saptamanii viitoare, vreau sa avem o intrunire…

- Coaliția de guvernare sta din nou pe un butoi de pulbere. Dupa declarațiile de zilele trecute, facute de PSD pe tema pachetului de sprijin social, creșterea pensiilor și a salariului minim, noul motiv de scandal este acum compensarea facturilor la energie și Ordonanța care sta pe masa Guvernului pentru…