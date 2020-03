Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au impus restricții dure de circulație, printr-o ordonanța militara adoptata aseara. De maine seara, deplasarile sunt interzise in timpul nopții, intre orele 22.00-6.00. Iar pe timpul zilei este recomandata limitarea circulației la strictul necesar.

- Prezentam integral forma publicata in Monitorul Oficial: "Avand in vedere dispozitiile art.24 din Ordonanta de urgenta nr 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari si…

- Ordonanta Militara privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 a fost publicata, in noaptea de sambata spre duminica, in Monitorul Oficial Partea I. Prezentam integral forma publicata in Monitorul Oficial:"Avand in vedere dispozitiile art.24 din Ordonanta de urgenta nr 1/1999 privind…

- Va prezentam mai jos ordonanta miliara numarul 2 care impune restrictii in Romania.ORDONANTA MILITARA nr. 2 din 21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandire a COVID 19Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1 1999 privind regimul starii de asediu si regimul…

- Document/ Decretul semnat de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, privind instituirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei in Politic / on 16/03/2020 at 15:44 / Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 16 martie, decretul privind instituirea starii de urgența pe teritoriul…

- Astazi, 14 martie, Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta a adoptat o hotarare pentru instituirea unor masuri pentru evitarea raspandirii COVID 19 coronavirus .Prin hotararea CNSSU au fost aprobate, recomandarile "Grupului de analiza", care vizeaza: relatiile personalului Companiei Nationale…

- Romanii care se intorc din regiunea italiana Emilia Romagna, din Coreea de Sud si Iran, obligati sa se autoizoleze la domiciliu! Romanii care se intorc din regiunea italiana Emilia-Romagna, precum si din Coreea de Sud si Iran sunt obligati sa se autoizoleze la domiciliu pentru 14 zile. Decizia…

- Pana in acest moment nu exista nici un cetatean roman contaminat cu virusul cunoscut publicului larg sub denumirea de Coronavirus. Luni seara a avut loc si o videoconferinta cu prefectii si Comitetele pentru Situatii de Urgenta din intreaga tara. S-au trasat directive clare si masuri concrete de prevenire…