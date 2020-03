Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, emiterea Ordonantei Militare nr. 6 prin care s-a decis carantinarea municipiului Suceava si a unei zone limitrofe, formate din opt comune, dar si stabilirea unei zone de protectie asupra unor unitati administrativ-teritoriale din judetul…

- Ministrul Marcel Vela a anunțat carantina totala in Suceava, masura luata prin ordonanța militara 6. Raed Arafat a anunțat, luni seara, ca din totalul de 2.109 de cazuri confirmate in Romania, 593 sunt din județul Suceava. Carantina se instituie pentru muncipiul Suceava și alte opt comune din județ,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a susținut, duminica seara, o declarație de presa, in care a anunțat noi masuri, dispuse intr-o noua ordonanța militara, Ordonanța 4. Iata ce conține documentul: „Avand in vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul…

- Incercand sa limiteze raspandirea noului coronavirus, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a emis duminica Ordonanta militara nr. 4, care impune masuri mai aspre pentru persoanele care nu respecta normele de izolare sau carantina si cele care ies din case nejustificat. In schimb, ordonanta relaxeaza…

- Ca urmare a Ordonantei militare nr. 2/2020 adoptata sambata seara, primarul Mircia Gutau a convocat duminica la pranz o sedinta operativa de urgenta in urma careia s-au luat mai multe masuri in consecinta actului normativ emis de Ministerul Afacerilor Interne. Astfel, in vederea eliminarii zonelor in…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat sambata seara, intr-o conferinta de presa, emiterea unei noi ordonante militare, a doua de la declararea starii de urgenta si care aduce foarte multe restrictii,. Conform deciziei autoritatilor, incepand de duminica noapte, in Romania se vor inchide…

- CARAȘ-SEVERIN – Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au anunțat sambata seara noi masuri in cadrul starii de urgența! „Suntem deja in a șasea zi de stare de urgența. Prin masurile luate pana in prezent am reușit sa ne atingem obiectivul: nu…

- Ziarul Unirea ORDONANȚA MILITARA: Se limiteaza circulația persoanelor și se inchid Mall-urile și cabinetele stomatologice ORDONANȚA MILITARA anunțata de Comitetul pentru pentru Situații de Urgența: Mall-urile vor fi INCHISE, iar ciruclația va fi RESTRICȚIONATA La a șasea zi de cand s-a stabilit starea…