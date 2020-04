Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta militara nr. 8 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. In textul ordonantei se arata ca masurile se aplica incepand cu data publicarii documentului in Monitorul Oficial. Prezentam integral Ordonanta militara nr. 8:Art.1…

- In aceasta noapte a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 301 din 10 aprilie 2020 Ordonanta Militara nr. 8 din 09.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19.Iat textul integral al actului normativ Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta…

- Ordonanta Militara nr. 4 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I. Ordonanta Militara nr. 4 prevede ca persoanele de peste 65 de ani sa isi poata rezolva problemele de natura medicala pe intreaga perioada a zilei. Ordonanta mai stipuleaza ca…

- ROMANIAMINISTERUL AFACERILOR INTERNE ORDONANTA MILITARA nr. 4 din 29.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19 Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1 1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul…

- Ordonanta Militara nr.3 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 a fost publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial... The post Ordonanța Militara 3 privind noile masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 a fost publicata in MO. Ce presupune appeared first on Renasterea…

- Ordonanta Militara nr.3 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 a fost publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial, Partea I. Ordonanta prevede extinderea restrictiilor de circulatie a persoanelor si intre orele 6,00 - 22,00, cu unele exceptii. Totodata, ordonanta…

- Ordonanta Militara nr.3 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 a fost publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial, Partea I. Ordonanta prevede extinderea restrictiilor de circulatie a persoanelor si intre orele 6,00 - 22,00, cu unele exceptii. Totodata,…

- Prezentam integral forma publicata in Monitorul Oficial: "Avand in vedere dispozitiile art.24 din Ordonanta de urgenta nr 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobata cu modificari si…