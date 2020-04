ORDONANȚA MILITARĂ nr. 8 din 09.04.2020 Ordonanța militara Art.1 – (1) Este permisa circulația in afara locuinței/gospodariei a titularilor autorizațiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunare/apele interioare/Marea Neagra in vederea desfașurarii activitaților de pescuit comercial și acvacultura, 2 precum și pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate in urma acestor activitați. (2) Este permisa circulația in afara locuinței/gospodariei a apicultorilor spre/dinspre locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calitații de apicultor se face cu adeverința ce cuprinde codul de stupina eliberata de oficiile… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

