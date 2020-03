Stiri pe aceeasi tema

- ROMANIA – Ministrul de Interne, Marcel Vela, a dat luni seara doua ordonanțe militare, iar Suceava este in carantina! Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat au anunțat luni seara ca municipiul Suceava intra in carantina. In carantina intra și…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela și secretarii de stat Bogdan Despescu și Raed Arafat susțin declarații de presa, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, luni seara. Bogdan Despescu prezinta prevederile Ordonanței Militare 5, adoptata luni, 30 martie: Se prelungește suspendarea zborurile…