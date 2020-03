ORDONANȚA MILITARĂ nr. 3 din 24.03.2020 Va rugam sa ne sprijiniți prin distribuire ORDONANȚA MILITARAnr. 3 din 24.03.2020 Ministrul afacerilor interne emite urmatoarea Ordonanța militara Art. 1. – Se interzice circulația tuturor persoanelor in afara locuinței/gospodariei, cu urmatoarele excepții:a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuința/gospodarie și locul/locurile de desfașurare a activitații profesionale și inapoi;b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acopera necesitațile de baza ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfașurarii activitații profesionale;c) deplasarea… Citeste articolul mai departe pe nasul.tv…

Sursa articol: nasul.tv

