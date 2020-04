Ordonanta militara nr. 10, emisa luni de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a fost publicata in Monitorul Oficial.



Documentul reglementeaza circulatia persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, in afara locuintei/ gospodariei, carora li s-au acordat doua intervale pe timpul zilei - intre orele 7,00 - 11,00 si 19,00 - 22,00 cu o declaratie pe proprie raspundere completata.



Totodata, a fost prelungita suspendarea zborurilor din si inspre Romania in cazul a 13 tari.



Nu in ultimul rand, a fost reglementat faptul ca, pe durata starii de urgenta, trimiterile…